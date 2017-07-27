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HAGİ'NİN TAKIMI VİİTORUL, ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇINI KAZANDI


Hagi'nin Takımı Viitorul, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçını Kazandı
Tarih : 27 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Hagi'nin Takımı Viitorul, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçını Kazandı(10/10)6

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu ilk maçında APOEL'i 1-0 mağlup etti.

75. dakikada Cristian George Ganea'nın muhteşem frikik golü ile öne geçen Viitorul, George Tucudean'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı da kaldığı maçta kalesini gole kapatarak maçtan önemli bir galibiyetle ayrıldı. TFF 1. Ligi'nin son iki sezonunu Adana Demirspor ile gol kralı olarak tamamlayan Mickaël Poté, yazın transfer olduğu APOEL'de teknik direktör Mario Been tarafından bu maçın kadrosuna alınmadı.

8. YILDA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Hagi tarafından 2009'da kurulan ve Romanya Üçüncü Futbol Ligi'nde profesyonel mücadelesine başlayan Viitorul Constanta, kuruluşunun 8. yılında en üst ligde şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

Eşleşmede rövanş 2 Ağustos'ta APOEL'in sahasında oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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