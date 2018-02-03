HAGİ'DEN OLAY YARATAN SÖZLER: ÜLKEMİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
Astra Giurgiu ile 1-1 berabere biten karşılaşma sonrası Viitorul Constanta'dan ayrılacağını belirten Gheorghe Hagi, "Utancımdan eve gidemedim. İlk kez ülkemi terk etmeyi düşünüyorum" dedi.
Romanya Ligi'nde Viitorul Constanta'nın teknik direktörü Gheorghe Hagi 1-1 berabere biten Astra Giurgiu maçından sonra eleştirilerden yıprandığı ve yalnız hissettiği için görevi bırakacağını açıkladı.
"UTANCIMDAN EVE GİDEMEDİM"
Medya ve taraftarların baskısı nedeniyle Viitorul Constanta'dan ayrılacağını belirten Gheorghe Hagi, "Utancımdan eve gidemedim. İlk kez ülkemi terk etmeyi düşünüyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama en kısa zamanda bu projeyi bırakacağım. Bu iş artık bitti. Yeni bir yol çizmem gerekiyor çünkü bana burada yer yok. Bugünü asla unutmayacağım. Beni temelli olarak kaybettiniz. Dünya çapında yaptığımız yatırımlar Romanya'da dağıldı gitti. Sonra da 'neden Polonya ve Hollanda bize 3 atıyor' diye şikayet ediyoruz." dedi.
"BÜTÜN EMEKLERİMİ ÇOCUKLAR İÇİN HARCADIM"
Romanya futboluna eleştirilerini sürdüren Hagi, "2021 yılında milli takımda benim yetiştirdiğim 11 oyuncu oynayacak. Burada futbolun içine çok fazla siyaset giriyor ve çok fazla tuzak kuruluyor. Burada futbol yok. Yaptığım en güzel şey çocuklara yatırım yapmak oldu. Bütün emeklerimi bu çocuklar için harcadım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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