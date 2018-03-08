Romanya Ligi'nde Viitorul'da teknik direktör olarak görev yapan ancak kendisine yönelik eleştirilerden sıkıldığı için sezon bitimiyle görevini bırakacağını açıklayan Gheorge Hagi, yeni maceralara yelken açmak istiyor.

Ülkesinde katıldığı bir televizyon programında konuşan 53 yaşındaki teknik adam, Paris Saint-Germain ayarında bir takım çalıştırmasının zamanının geldiğini söyledi.

"İYİ BİR SEVİYEYE GELDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Bir kariyer yapmak için gün gün çalıştım. Bir takıma antrenman yaptırmak en çok sevdiğim şey. Şimdi veya daha sonra, bu şans karşıma çıkacak" diyen Hagi, "İyi bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. 21 yaş ortalaması olan takımı ülkemde şampiyon yaptım. Daha fazla ne yapabilirim? Bu hayatın bir gerçeği, önemli rekabetleri yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Unai Emery'nin PSG'den ayrılması halinde öyle güçlü bir takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı sorulan Hagi, "Siz cevaplayın... Bu imkansız ya da başka bir şey mi? Bence normal bir şey. Büyük takım atmosferlerini yaşamış biriyim. Neler yapılacağını iyi bilirim. Baskıyı bilir ve severim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada