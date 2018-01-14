HAGİ, GALATASARAY SORUSUNU CEVAPLADI: ŞU AN AMACIM KENDİ TAKIMIMA BAKMAK
Gheorghe Hagi, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna "Şu an amacım kendi takımıma bakmak" diyerek yanıt verdi.
Viitorul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray ve Fatih Terim hakkında da konuştu.
Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle sarı-kırmızılı takımın daha iyi olacağını söyleyen Hagi, "Galatasaray'a dönmeye hazır mısın?" şeklinde sorulan soruyu da yanıtladı.
"FATİH TERİM'İN GELMESİ BÜYÜK İŞTİR"
Hagi, Galatasaray'ın Terim ile çok daha iyi olacağını söylerken "Galatasaray'dan hazırlık maçı teklifi gelince gurur duyduk. Hayır diyemedik. Fatih Terim gibi bir ismin Galatasaray'ın başına geçmesi büyük bir iştir. Onunla beraber daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ŞUAN AMACIM KENDİ TAKIMIMA BAKMAK"
"Galatasaray'a dönmeye hazır mısın?" sorusunu da yanıtlayan Hagi, "Şu an amacım kendi takımıma bakmak. Romanya liginde güzel futbol oynamak ve iyi işler yapmak" cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar