HAFTASONU GALATASARAY'LA OYNAYACAK FENERBAHÇE'DE SOLDADO, SON ANTRENMANA ÇIKMADI
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Roberto Soldado, ağrıları olduğu gerekçesiyle son antrenmana çıkmadı.
Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
SOLDADO SON ANTRENMANA ÇIKMADI
İki takım da antrenmanlarda birbirlerini ezberlemeye çalışıyorlar. Hazırlıklar tüm sürat devam ederken Fenerbahçe'den kötü haber geldi.
DURUMU 2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK
İspanyol oyuncu Roberto Soldado, ağırları olduğu gerekçesiyle son idmana çıkmadı. Oyuncunun son durumunun 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bilgisi geldi.
Kaynak: haberinburada
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