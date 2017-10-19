Haftasonu Galatasaray'la Oynayacak Fenerbahçe'de Soldado, Son Antrenmana Çıkmadı
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Haftasonu Galatasaray'la Oynayacak Fenerbahçe'de Soldado, Son Antrenmana Çıkmadı

HAFTASONU GALATASARAY'LA OYNAYACAK FENERBAHÇE'DE SOLDADO, SON ANTRENMANA ÇIKMADI

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Roberto Soldado, ağrıları olduğu gerekçesiyle son antrenmana çıkmadı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Haftasonu Galatasaray'la Oynayacak Fenerbahçe'de Soldado, Son Antrenmana Çıkmadı(5/10)1

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

SOLDADO SON ANTRENMANA ÇIKMADI

İki takım da antrenmanlarda birbirlerini ezberlemeye çalışıyorlar. Hazırlıklar tüm sürat devam ederken Fenerbahçe'den kötü haber geldi.

DURUMU 2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

İspanyol oyuncu Roberto Soldado, ağırları olduğu gerekçesiyle son idmana çıkmadı. Oyuncunun son durumunun 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bilgisi geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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