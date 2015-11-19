

Yapılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısından başlayarak etkisini arttıracak olan rüzgarın; Cumartesi ve Pazar günleri Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli lodosla birlikte başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.