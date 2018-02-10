HAFTANIN KRİTİK MAÇINDA OLİMPİAKOS, REAL MADRİD'İ DEVİRDİ
EuroLeague'de Yunan ekibi Olimpiakos, deplasmanda Real Madrid'i 80-79 mağlup etti.
EuroLeague'in 22'nci haftasında oynanan karşılaşmada Olimpiakos, deplasmanda Real Madrid'i 80-79 mağlup etti.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-20 Olimpiakos üstünlüğü ile sonuçlanırken, Yunan temsilcisi devreyi de 39-45 önde tamamladı.
OLYMPIAKOS TEK SAYIYLA KAZANDI
Karşılaşmanın 3'üncü çeyreğine baskılı savunma yaparak başlayan Olimpiakos bu periyodu 65-62 önde kapatırken, son çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak müsabakadan 80-79'luk skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi ise 27 sayıyla oynayan Real Madridli Luka Doncic oldu.
Kaynak: haberinburada
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