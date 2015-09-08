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haftanın en iyi android uygulamaları

HAFTANIN EN İYİ ANDROİD UYGULAMALARI

Her hafta yaptığımız uygulama listelerine devam ediyoruz. Bu listemizde geçtiğimiz haftanın en popüler Android uygulamalarını bulabilirsiniz. Android kullanıcıları son günlerde en çok hangi uygulamaları indirdi? Merak ediyorsanız cevabı listemizde.

Tarih : 08 Eylül 2015, 09:18
Puan Ver : Haftanın En İyi Android Uygulamaları(6/10)8


Her hafta yaptığımız uygulama listelerine devam ediyoruz. Bu listemizde geçtiğimiz haftanın en popüler Android uygulamalarını bulabilirsiniz. Android kullanıcıları son günlerde en çok hangi uygulamaları indirdi? Merak ediyorsanız cevabı listemizde.



Android işletim sisteminin uygulama marketi Google Play Store'da yer alan 3. parti uygulamalar arasında sizler için en iyi 5 tanesini seçtik. Haftanın en popüler uygulamaları köşemizde Eylül ayının ilk haftasında en çok indirilen Android uygulamalarını sizler için derledik.



İlerleyen sayfalarda farklı kategorilerde yer alan ücretsiz Android uygulamalarını bulabilirsiniz. Bu liste sadece geçtiğimiz son haftanın en popüler Android uygulamalarını içermektedir. Bu listeye ek olarak bir uygulama söylemek istiyorsanız, yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.



PIP Camera



Fotoğraflarınıza efekt vermek için tercih edebileceğiniz en basit uygulamalardan bir tanesi. Hazır temalar haricinde renk sıcaklığı, kontrast gibi değişiklikleri de yapabileceğiniz PIP Camera tamamen ücretsiz.



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