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Haftalık 100 bin Pound kazanan yıldızın arabası herkesi şaşırttı

HAFTALIK 100 BİN POUND KAZANAN YILDIZIN ARABASI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Manchester City'de haftalık 100 bin Pound kazanan ünlü defans oyuncusu John Stones, bindiği 5 bin Pound değerindeki arabasıyla herkesi şaşırttı.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Haftalık 100 Bin Pound Kazanan Yıldızın Arabası Herkesi Şaşırttı(5/10)1

Dünyanın gözü futbolcuların üzerinde. Yıldız oyuncuların sahadaki oyunları kadar özel yaşamları da takip ediliyor. Bazı oyuncular lüks arabalara binerken mütevazı bir yaşamı tercih eden de var. Avrupa'nın en büyük ligi olan İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen John Stones bunlardan biri.

ESKİ MODEL ARABAYA BİNİYOR

Takm arkadaşları servet değerinde lüks araçlara binerken Stones, eski model siyah Mini model aracıyla görüntülendi. Takım arkadaşı Kyle Walker'ı da yanına alan yıldız futbolcu keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aracın fiyatı ise...

HAFTALIK 100 BİN POUND KAZANIYOR

Haftalık 100 bin pound kazanan Stones, 5 bin pound değerindeki araçla geziyor. Bu da demek oluyor ki Stones bir haftada bu araçtan 20 tane alabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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