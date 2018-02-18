HAFTADA 48 KİŞİNİN KABUL EDİLDİĞİ ÖZGÜRLÜKLER ADASI: COCO PLUM
Belize'de bulunan Coco Plum adası, ziyaretçilerine özgürlükleri sonuna kadar yaşatmak konusunda oldukça iddialı. Her şeyin serbest olduğu adaya gidebilmek için sıraya girmek gerekiyor.
Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan Coco Plum adasına girmek için 21 yaşından büyük olmak gerekiyor. Adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest. İsteyenlerin çıplak gezebileceği adada konaklamanın bedeliyse binlerce dolar.
KİŞİ BAŞI 6 BİN DOLAR
Belize'deki Coco Plum adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
ZİYARETÇİ SAYISI SINIRLI
6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor. Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.
ÇIPLAKLIK SERBEST
Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak. Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.
ÇOCUKLULAR ALINMIYOR
Ada balayı kutlamak isteyenler başta olmak üzere her yaştan çiftin tercihi. Çocuksuz olmak koşuluyla elbette. Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor.
Her yıl yoğun talep gören adada Haziran ayına kadar yer bulmak mümkün değil.
Kaynak: haberinburada
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