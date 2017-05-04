Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

haftada 3 aspirin o riski azaltıyor!

HAFTADA 3 ASPİRİN O RİSKİ AZALTIYOR!

Yeni bir araştırmaya göre, düşük doz aspirin meme kanserini önlemeye yardımcı olabilir

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:05
Puan Ver : Haftada 3 Aspirin O Riski Azaltıyor!(5/10)4


Yeni bir araştırmaya göre, düşük doz aspirin meme kanserini önlemeye yardımcı olabilir.



Amerika'da bir kanser merkezi araştırmacıları, haftada üç veya daha fazla kez aspirin (81 miligram) alan 57 bin kadın arasında meme kanseri riskinde yüzde 16'lık bir azalma olduğunu belirtti.



Voice of America'da yer alan habere göre; düşük dozda kullanılan asprin vücuttaki östrojen ve progesteron hormonlarının seviyesini düşürüyor. Böylece meme kanseri riski azaltılmış oluyor.



KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR



Düzenli olarak alınan düşük doz aspirin, kalp rahatsızlığı ve kolon kanseri riskini azalttığı bilinse de araştırmacılar, son araştırmada bebek aspirini kullanımı ile meme kanseri riskinde azalma arasında bir bağlantı olmadığını kaydetti.



Bu noktada araştırmacılar, kadınların meme kanserine karşı kendilerini korumak için düşük doz aspirin kullanmaya başlamalarını tavsiye etmiyor. Ancak bebek aspirini ile kanseri önleme arasında kesin bir bağlantı olduğunu gösteren daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini kaydettiler.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Haftada  3  Aspirin  O  Riski  Azaltıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER