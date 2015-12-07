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HAFTA SONU SEÇİLEN CHP'Lİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ


HAFTA SONU SEÇİLEN CHP'Lİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 07 Aralık 2015, 14:15
Puan Ver : Hafta Sonu Seçilen Chp'li Başkan Hayatını Kaybetti(5/10)3


İki gün önce CHP Besni İlçe Başkanlığına aday olan ve yeniden başkan seçilen Hüseyin Keleş hayatını kaybetti.



Keleş, sabaha karşı evinde rahatsızlandı.



Kendi aracıyla hastaneye giden Hüseyin Keleş'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi.



Doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hüseyin Keleş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.








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