Hafta sonu oynanacak olan maçta Cristiano Ronaldo'yu savunacak olan Getafe'li oyuncu Djene Dakonam'ın tren istasyonunda tren beklerkenki görüntüsü İspanya'da gündem oldu.

La Liga'da Real Madrid ile Getafe arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi Getafe'nin yıldız futbolcusu Djene Dakonam ile Real Madrid'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaşam standardı arasındaki uçurum gözler önüne serildi.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Ronaldo, 18 yaşında Manchester United'a transfer olduktan sonra önlemez yükselişi sayesinde dünyanın en zengin sporcularından biri oldu.

RONALDO ZENGİNLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Ronaldo, sahip olduğu 2,5 milyon euro'luk Bugatti Chiron ve Ferrari F12 ile zenginliğin keyfini çıkartırken Getafeli Djene'nin tren istasyonundaki fotoğrafı gündem oldu.

Yıllık 500 bin euro kazanan Djene, sponsorluk anlaşmalaarıyla birlikte yıllık kazancı 88 milyon euro olan Ronaldo'yu savunacak.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Cotonsport takımında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Alcorcon ve Belçika takımlarından VV St. Truiden'de forma giydi. Togolu savunmacı sezon başında Getafe'ye transfer edildi.

"AİLEMİ KURTARMAK İÇİN…"

2014 yılında Kamerun'dan İspanya'nın Alcorcon takımına transfer olan Djene, "Finansal açıdan ailemi kurtarmak için La Liga'da oynamak istiyorum" açıklaması yapmıştı.Djene ve Ronaldo arasındaki tek ortak nokta ise iki oyuncunun da sponsorunun Nike olması.

Kaynak: haberinburada