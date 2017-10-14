Cenazesini Kadınlar Omuzladı! Liseli Helin'in Takamayacağı Duvağı Tabutunun Üzerinde
Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler
Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
İngiltere Liginde Haftanın Maçında Livepool İle Manchester United Golsüz Berabere Kaldı
Karabükspor Yeni Hocasıyla Siftah Yaptı
Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı
Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi
Moskova, Trump'ın İran Konusundaki Kararlarını Yanlış Buluyor
Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
Kazada Ölen Futbolcularının Adını Kulübe Verdiler
Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
Reina Canisinin Öğrencisi Çıktı! Yakalanmasa Benzer Katliam Yapacaktı

Hafta sonu Ronaldo'yu savunacak oyuncu, tren beklerken görüntülendi

HAFTA SONU RONALDO'YU SAVUNACAK OYUNCU, TREN BEKLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Hafta sonu oynanacak olan maçta Cristiano Ronaldo'yu savunacak olan Getafe'li oyuncu Djene Dakonam'ın tren istasyonunda tren beklerkenki görüntüsü İspanya'da gündem oldu.

Tarih : 14 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi(10/10)6

La Liga'da Real Madrid ile Getafe arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi Getafe'nin yıldız futbolcusu Djene Dakonam ile Real Madrid'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaşam standardı arasındaki uçurum gözler önüne serildi.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Ronaldo, 18 yaşında Manchester United'a transfer olduktan sonra önlemez yükselişi sayesinde dünyanın en zengin sporcularından biri oldu.

RONALDO ZENGİNLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Ronaldo, sahip olduğu 2,5 milyon euro'luk Bugatti Chiron ve Ferrari F12 ile zenginliğin keyfini çıkartırken Getafeli Djene'nin tren istasyonundaki fotoğrafı gündem oldu.

Yıllık 500 bin euro kazanan Djene, sponsorluk anlaşmalaarıyla birlikte yıllık kazancı 88 milyon euro olan Ronaldo'yu savunacak.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Cotonsport takımında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Alcorcon ve Belçika takımlarından VV St. Truiden'de forma giydi. Togolu savunmacı sezon başında Getafe'ye transfer edildi.

"AİLEMİ KURTARMAK İÇİN…"

2014 yılında Kamerun'dan İspanya'nın Alcorcon takımına transfer olan Djene, "Finansal açıdan ailemi kurtarmak için La Liga'da oynamak istiyorum" açıklaması yapmıştı.Djene ve Ronaldo arasındaki tek ortak nokta ise iki oyuncunun da sponsorunun Nike olması.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hafta  Sonu  Ronaldo  Yu  Savunacak  Oyuncu  Tren  Beklerken  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER