HAFTA SONU GÜNEŞLİ OLAN İSTANBUL, YENİ HAFTADA YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin hafta sonu güneşli, hafta başından itibaren ise parçalı veya az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin hafta sonu güneşli, hafta başından itibaren ise parçalı veya az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
HAFTA SONU SICAKLIK ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hafta sonu hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
YENİ HAFTADA YAĞIŞ VAR
Hafta sonu ise sıcaklığın düşeceği yağışın geleceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19
Kaynak: haberinburada
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