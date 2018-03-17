Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin hafta sonu güneşli, hafta başından itibaren ise parçalı veya az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin hafta sonu güneşli, hafta başından itibaren ise parçalı veya az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hafta sonu hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ VAR

Hafta sonu ise sıcaklığın düşeceği yağışın geleceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

Kaynak: haberinburada