HAFRİYAT KAMYONU METROBÜS YOLUNA GİRDİ !
Küçükçekmece- Cennet metrobüs durağının arasında hafriyat kamyonu metrobüs yoluna düştü. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken metrobüs seferleri durdu.
Küçükçekmece- Cennet metrobüs durağının arasında hafriyat kamyonu metrobüs yoluna düştü. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken metrobüs seferleri durdu.
Küçükçekmece'de bir kamyonun metrobüs hattına girmesi sonucu meydana gelen kaza İstanbul'da toplu taşımayı kilitledi.
Kaza bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Harfiyat yüklü bir kamyon metrobüs hattına girerek bir otobüse çarptı. Kaza üzerine Avcılar-Cevizlibağ hattında otobüs seferleri durdu.
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