O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hafriyat kamyonu metrobüs yoluna girdi !

HAFRİYAT KAMYONU METROBÜS YOLUNA GİRDİ !

Küçükçekmece- Cennet metrobüs durağının arasında hafriyat kamyonu metrobüs yoluna düştü. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken metrobüs seferleri durdu.

Tarih : 07 Haziran 2016, 09:12
Puan Ver : Hafriyat Kamyonu Metrobüs Yoluna Girdi !(7/10)6


Küçükçekmece- Cennet metrobüs durağının arasında hafriyat kamyonu metrobüs yoluna düştü. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken metrobüs seferleri durdu.

 



Küçükçekmece'de bir kamyonun metrobüs hattına girmesi sonucu meydana gelen kaza İstanbul'da toplu taşımayı kilitledi.



Kaza bugün saat  08.30 sıralarında meydana geldi. Harfiyat yüklü bir kamyon metrobüs hattına girerek bir otobüse çarptı. Kaza üzerine Avcılar-Cevizlibağ hattında otobüs seferleri durdu.








Etiketler: Hafriyat  Kamyonu  Metrobüs  Yoluna  Girdi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER