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Hafriyat kamyonu işçi servise çarpıp devrildi: Yaralılar var

HAFRİYAT KAMYONU İŞÇİ SERVİSE ÇARPIP DEVRİLDİ: YARALILAR VAR

Kocaeli'de hafriyat kamyonu, işçileri taşıyan servise çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralananlar var.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : Hafriyat Kamyonu İşçi Servise Çarpıp Devrildi: Yaralılar Var(8/10)4

Kocaeli Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde kum yüklü hafriyat kamyonu işçileri taşıyan minibüsüne çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralananların olduğu belirtilirken çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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