HAFRİYAT KAMYONU İŞÇİ SERVİSE ÇARPIP DEVRİLDİ: YARALILAR VAR
Kocaeli'de hafriyat kamyonu, işçileri taşıyan servise çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralananlar var.
Kocaeli Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde kum yüklü hafriyat kamyonu işçileri taşıyan minibüsüne çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralananların olduğu belirtilirken çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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