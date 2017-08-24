İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü bitmiyor.

Beykoz sahil Ahmet Mithat Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kilitli parke yüklü 34 RJ 0096 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yönden gelen 3 araca ve karpuz tezgahına çarpan kamyon kaldırımdaki dubaları ezerek 1887 yılında yapılan Ahmet Mithat Efendi yalısına çarptı.

ŞANS ESERİ ÖLEN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ile Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hafriyat kamyonunun çarptığı dolmuşta bulunan 4 yolcu şans eseri yaralanmazken, dolmuş kullanılmaz hale geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

"ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ" İDDİASI

Görgü tanıkları kamyon şoförünün seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğini iddia ettiler. Dolmuş şoförü ise, sürücünün yola bakmadan üzerine geldiğini belirterek, 'Yolcular dolmuşun diğer kısmına kaçtılar, şans eseri kurtulduk dedi.

Kaynak: haberinburada