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hafızlar icazet alarak taçlandı

HAFIZLAR İCAZET ALARAK TAÇLANDI

Adıyaman'da 34 hafız adayı hafızlık icazet belgelerini alarak, hafız tacını taktı.

Tarih : 29 Nisan 2017, 14:09
Puan Ver : Hafızlar İcazet Alarak Taçlandı(7/10)6


Adıyaman Müftülüğü tarafından Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde hafızlık icazet programı düzenlendi. Kuran kursu öğrencilerinden 34'ü aldıkları eğitim sonrasında hafızlık sertifikası almaya hak kazandı. Tören Kuran'ı kerim tilaveti ile başladı. Öğrencilerin sema gösterisi ve ilahi seslendirmesinin ardından Kuranı kerim okuma yarışmasında derece giren öğrenciler Bahar İlhan, Selen İspir ve Ali Mirza Küçükaslan'a çeşitli hediyeler verildi.



Açılış konuşmasını yapan adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, “Adıyaman'da 4 adet kız hafızlık Kuran kursumuz, 4 tanede erkek hafızlık Kuran kursumuz mevcuttur. Kız hafızlık Kuran kursunda 131 öğrencimiz, erkek hafızlık Kuran kursunda 144 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir. Bu gün 27 kız, 7 erkek öğrencimiz hafızlık tacı giyecek. Peygamber Efendimiz, Allah'ın kitabı Kuran'ı Kerimi ve Ehli Beyt'ini korumamızı istemiştir. Kuran-ı Kerime sahip çıkmamız lazım. Hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. Kuran-ı Kerim kıyamete kadar koruma altına alınmıştır. Kuran'ı kerimi hıfzetmek çok önemlidir” dedi.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hafızlar  İcazet  Alarak  Taçlandı    haber

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