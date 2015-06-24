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hafızası iyi çocuklar 'daha iyi' yalan söylüyor

HAFIZASI İYİ ÇOCUKLAR 'DAHA İYİ' YALAN SÖYLÜYOR

Çocuk psikologlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, hafızası kuvvetli çocuklar daha iyi yalan söylüyor.

Tarih : 24 Haziran 2015, 14:18
Puan Ver : Hafızası İyi Çocuklar 'daha İyi' Yalan Söylüyor(7/10)8


Experimental Child Psychology dergisinde yayınlanan araştırmada iyi yalan söyleyen çocukların yapılan hafıza testinde daha çok kelime hatırlayabildiği görüldü.



North Florida, Sheffield ve Stirling üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada altı ve yedi yaşında 114 çocuk dört farklı İngiltere okulundan gelerek araştırmaya katıldı. Çocuklarla beraber soru-cevap oyunu oynayan araştırmacılar, bu esnada gizli kamerayla çocukların davranışlarını kaydetti. Bu şekilde sorunun yanıtına gizlice bakan çocukları ayırt edebildiler.



Araştırmanın ilerleyen safhalarında ise sorunun cevabına neden baktıklarına dair yalan söyleyen çocuklara odaklandılar ve bu çalışmada iyi yalan söyleyen çocukların kelime hafızalarının daha iyi olduğu görüldü.



Ancak aynı çocuklar görsel hafıza konusunda o kadar iyi değildi. Araştırmacılar bunun yalan söylemekle olan ilişkisini şu şekilde açıklıyor: Yalan söylemek görsel hafızadan ziyade bir sürü sözel bilginin izini sürebilmeyi gerektiriyor.



Sheffield Üniversitesi'nden doktgor Elena Hoicke yetişkinlerin 10 dakika ve daha fazla süren sosyal iletişimlerininin ortalama beşte birlik bölümünde yalan söylediklerinin bilindiğini, bu nedenle hangi çocukların daha iyi yalan söylediğini bilmenin enteresan olduğunu ifade ediyor. Hoicke bundan sonraki hedeflerinin çocukların yalan söylemeyi ilk nasıl öğrendiklerini araştıracaklarını belirtiyor.








Etiketler: Hafızası  İyi  Çocuklar    Daha  İyi    Yalan  Söylüyor    haber

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