

Adına fan sayfaları açılan ve yüzbinlerce takipçisi olan Gamze'nin ölümü Hadise'yi de yasa boğdu.



Genç şarkıcı Instagram sayfasında Gamze ile yer aldığı fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:



"Mekanın cennet olsun güzel Gamze..."







kaynak:hürriyet