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hadise'yi korkutan mesaj!

HADİSE'Yİ KORKUTAN MESAJ!

Hadise'nin işten ayrılan koruması Hadise'nin ablasına tehdit mesajları atmaya başladı.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 09:34
Puan Ver : Hadise'yi Korkutan Mesaj!(9/10)8


Ünlü sanatçı Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz; Hadise'nin katıldığı organizasyon, konser, imza günü gibi etkinlik için Şen Ajans'la anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında; Şen Ajans, etkinlik günlerde Hadise'nin korumasını da üstlenmişti. Fakat geçtiğimiz günlerde, Hadise'nin ajansa bağlı olan uzun süreli koruması Emin Yıldırım işten ayrıldı. İddiaya göre; Yıldırım, tazminat ve son maaşını alamadı. Bunun sebebini ise Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'e bağladı. İddiaya göre; işten ayrılan Yıldırım, Hadise'nin ablasına tehdit ve şantaj mesajları atmaya başladı. Yıldırım, mesajlarinde şöyle yazdı: 'Bana bak Hadise konserini basmak istemiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Sense kaybedeceklerini bir kez daha düşün. Bana ait bir tek canım var. Ben hakkımı yedirmem. Haddini bil, kendine gel.'



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Hadise  Yi  Korkutan  Mesaj    haber

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