Hadise, şampiyon olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmacısının yorgunluğunu atmak için kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte Maldivler'e gitmişti.



Hadise, şampiyon olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmacısının yorgunluğunu atmak için kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte Maldivler'e gitmişti. Burada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan güzel şarkıcı, Maldivler tatilini noktalayıp Dubai'ye geçti.







Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programında yayınlanan fotoğraflarda, Hadise'nin yanındaki kişinin erkek arkadaşı olabileceği yorumları yapıldı.







Amatör kamera ile çekilmiş karede, Hadise'nin yanındaki kişiye romantik bakışları dikkati çekti.







kaynak:milliyet