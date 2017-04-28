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hadise'nin yanındaki kişi sevgilisi mi?

HADİSE'NİN YANINDAKİ KİŞİ SEVGİLİSİ Mİ?

Hadise, şampiyon olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmacısının yorgunluğunu atmak için kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte Maldivler'e gitmişti.

Tarih : 28 Nisan 2017, 13:43
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Hadise, şampiyon olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmacısının yorgunluğunu atmak için kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte Maldivler'e gitmişti. Burada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan güzel şarkıcı, Maldivler tatilini noktalayıp Dubai'ye geçti.



Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programında yayınlanan fotoğraflarda, Hadise'nin yanındaki kişinin erkek arkadaşı olabileceği yorumları yapıldı.



Amatör kamera ile çekilmiş karede, Hadise'nin yanındaki kişiye romantik bakışları dikkati çekti.



 



kaynak:milliyet








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