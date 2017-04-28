HADİSE'NİN YANINDAKİ KİŞİ SEVGİLİSİ Mİ?
Hadise, şampiyon olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmacısının yorgunluğunu atmak için kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte Maldivler'e gitmişti.
Hadise, şampiyon olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmacısının yorgunluğunu atmak için kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte Maldivler'e gitmişti. Burada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan güzel şarkıcı, Maldivler tatilini noktalayıp Dubai'ye geçti.
Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programında yayınlanan fotoğraflarda, Hadise'nin yanındaki kişinin erkek arkadaşı olabileceği yorumları yapıldı.
Amatör kamera ile çekilmiş karede, Hadise'nin yanındaki kişiye romantik bakışları dikkati çekti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar