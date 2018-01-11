Hadise'nin Rtük Engeline Takılan Ateşli Klibi, Belçika'da Zirvede!
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Hadise'nin RTÜK engeline takılan ateşli klibi, Belçika'da zirvede!

HADİSE'NİN RTÜK ENGELİNE TAKILAN ATEŞLİ KLİBİ, BELÇİKA'DA ZİRVEDE!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına çektiği klip RTÜK engeline takılmıştı. Hadise'nin klibi Belçika'da zirveyi gördü.

Tarih : 11 Ocak 2018, 08:50
Puan Ver : Hadise'nin Rtük Engeline Takılan Ateşli Klibi, Belçika'da Zirvede!(9/10)5

RTÜK, Hadise'nin Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının klibini erotik filmin bir tık altı olarak değerlendirmişti. Klibi yayınlayan 4 müzik kanalına para cezası kesmişti. Hadise'nin klibi Belçika'da ise zirveyi gördü.

BELÇİKALILAR'DAN HADİSE'YA YOĞUN İLGİ

Hadise "Yaklaşık 200 bin lira masraf yaptım, çöpe attırmam" deyince klip, yurt dışındaki kanallarda gösterilmeye başlandı. 'Sıfır Tolerans', Belçika'da günün çok izlenen 2'nci klibi oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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