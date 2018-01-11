HADİSE'NİN RTÜK ENGELİNE TAKILAN ATEŞLİ KLİBİ, BELÇİKA'DA ZİRVEDE!
Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına çektiği klip RTÜK engeline takılmıştı. Hadise'nin klibi Belçika'da zirveyi gördü.
RTÜK, Hadise'nin Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının klibini erotik filmin bir tık altı olarak değerlendirmişti. Klibi yayınlayan 4 müzik kanalına para cezası kesmişti. Hadise'nin klibi Belçika'da ise zirveyi gördü.
BELÇİKALILAR'DAN HADİSE'YA YOĞUN İLGİ
Hadise "Yaklaşık 200 bin lira masraf yaptım, çöpe attırmam" deyince klip, yurt dışındaki kanallarda gösterilmeye başlandı. 'Sıfır Tolerans', Belçika'da günün çok izlenen 2'nci klibi oldu.
Kaynak: haberinburada
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