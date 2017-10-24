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Hadise'nin Evine Girmeye Çalışan Takıntılı Hayran, Dalga Geçer Gibi Savunma Yaptı

HADİSE'NİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN TAKINTILI HAYRAN, DALGA GEÇER GİBİ SAVUNMA YAPTI

Hadise'nin evine girmeye çalışıp ünlü şarkıcıya korku dolu anlar yaşatan takıntılı hayran, "Sadece onu görmek istedim." diyerek dalga geçer gibi ifade verdi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Hadise'nin Evine Girmeye Çalışan Takıntılı Hayran, Dalga Geçer Gibi Savunma Yaptı(7/10)3

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, İstinye'de oturduğu siteye girmeye çalışan takıntılı hayranı Serhat O.nun ifadesi ortaya çıktı. Serhat O. "Sadece onu görmek istedim." diyerek her şey bu kadar basitmiş gibi ifade verdi.

HADİSE ÇOK KORKMUŞTU

Hadise'nin İstinye'de oturduğu lüks siteye girerken güvenlik görevlileri tarafından son anda yakalanan 32 yaşındaki Serhat O., ortalığı karıştırmıştı. Durumu öğrenip çok korkan sanatçı, şikayetçi olmuştu.

HADİSE: OLAY ANI KORKUTUCUYDU

Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: "Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu."

"SADECE ONU GÖRMEK İSTEDİM"

Takıntılı hayran Serhat O. ise şüpheli olarak verdiği ifadede, "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Siteye girmek için telli duvarı aştım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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