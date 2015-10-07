HADİSE'DEN DEV DOĞUMGÜNÜ PARTİSİ: 30NCU YAŞ ÇIRAĞANDA..
Ünlü pop şarkıcısı hadise çırağanda yeni yaş yılını kutlayacak. güzel sarışın Hadise busene 30ncu yaşına girecek ve yaş kutlamasını ünlü çırağan sarayında hazırlayacağı çok özel bir partiyle kutlayacaklar.
Hadise, 30'uncu yaşını Çırağan Sarayı'nda kutlayacak Hadise, 30'uncu yaş gününü Çırağan Sarayı'nda çok özel bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor. 22 Ekim'deki partide ünlü isimler sahne alacak...Madonna'nın İbiza'daki muhteşem doğum günü partisine özenen Hadise, 30'uncu yaşı için Çırağan Sarayı'nda şaşaalı bir davet vermeye hazırlanıyor.
Kardeşleriyle birlikte önceki gün Çırağan'a giden Hadise mekanla anlaştı. Parti için kesenin ağzını açan şarkısı, 300 bin liralık bütçe ayırdı.Belçika'dan ve Türkiye'den 150 kişiyi davet eden Hadise'nin partisinde Cengiz İmren, oryantal Didem Kınalı gibi ünlüler de sahne alacak.Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jüri üyeleri Hadise'ye kuliste sürpriz doğum günü partisi yapmıştı.
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