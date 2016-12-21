Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'
Cumhurbaşkanı Konuşuyor

hadise ve hakan sabancı yakınlaştı iddiası

HADİSE VE HAKAN SABANCI YAKINLAŞTI İDDİASI

Aslışah Alkoçlarla evlilik yolunda giden ilişkisini bitirdikten sonra gece hayatına hızlı bir dönüş yapan Hakan Sabancı'nın Hadiseyle yakınlaştığı iddia edildi.

Tarih : 21 Aralık 2016, 12:02
Puan Ver : Hadise Ve Hakan Sabancı Yakınlaştı İddiası(8/10)5


Sabancı ailesinin genç isimlerinden Hakan Sabancı'nın şarkıcı Hadise ile yakınlaştığı söyleniyor. Duymayan Kalmasın adlı programda dile getirilen iddiaya göre, ikili gözlerden uzakta eğlenmek için seçtikleri bir mekanda samimi tavırlar sergiledi. Çıkışta Hakan Sabancı'nın özel aracına binen Hadise hızlı bir şekilde mekanı terk etti.



Hakan Sabancı'nın kendisinden 6 yaş büyük Hadise'yle olan ilişkisinin ailesi tarafından onay alıp almayacağı ise merak konusu.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Hadise  Ve  Hakan  Sabancı  Yakınlaştı  İddiası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER