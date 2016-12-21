HADİSE VE HAKAN SABANCI YAKINLAŞTI İDDİASI
Aslışah Alkoçlarla evlilik yolunda giden ilişkisini bitirdikten sonra gece hayatına hızlı bir dönüş yapan Hakan Sabancı'nın Hadiseyle yakınlaştığı iddia edildi.
Sabancı ailesinin genç isimlerinden Hakan Sabancı'nın şarkıcı Hadise ile yakınlaştığı söyleniyor. Duymayan Kalmasın adlı programda dile getirilen iddiaya göre, ikili gözlerden uzakta eğlenmek için seçtikleri bir mekanda samimi tavırlar sergiledi. Çıkışta Hakan Sabancı'nın özel aracına binen Hadise hızlı bir şekilde mekanı terk etti.
Hakan Sabancı'nın kendisinden 6 yaş büyük Hadise'yle olan ilişkisinin ailesi tarafından onay alıp almayacağı ise merak konusu.
kaynak:gazetevatan
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