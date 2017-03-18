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hadise, oynayacağı reklam filminden 2 milyon tl alacak

HADİSE, OYNAYACAĞI REKLAM FİLMİNDEN 2 MİLYON TL ALACAK

Ünlü şarkıcı Hadise, bir ayakkabı markasının reklam filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Hadise, bu reklamdan tamı tamına 2 milyon TL alacak.

Tarih : 18 Mart 2017, 14:26
Puan Ver : Hadise, Oynayacağı Reklam Filminden 2 Milyon Tl Alacak(5/10)7


 Birçok firmanın marka yüzü olan ünlü şarkıcı Hadise, bu defa bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçecek. Ünlü şarkıcının reklamdan kazanacağı para ise dudak uçuklattı. Hadise tamı tamına 2 milyon TL alacak.



ŞARKICILIKTAN ÇOK REKLAMLARDAN PARA KAZANIYOR



Şarkıcılığının yanı sıra 'O Ses Türkiye' programında jüri üyeliği yapan ve son yıllarda oynadığı feklam filmleriyle dikkat çeken Hadise'nin bir ayakkabı markası ile el sıkıştığı iddia edildi.



TAVUK REKLAMINDAN 1.5 MİLYON TL ALMIŞTI



Son olarak oynadığı tavuk reklamından 1.5 milyon aldığı konuşulan şarkıcının, bu kez ayakkabı mağazalar zincirinin yüzü olacağı öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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