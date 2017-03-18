

Birçok firmanın marka yüzü olan ünlü şarkıcı Hadise, bu defa bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçecek. Ünlü şarkıcının reklamdan kazanacağı para ise dudak uçuklattı. Hadise tamı tamına 2 milyon TL alacak.







ŞARKICILIKTAN ÇOK REKLAMLARDAN PARA KAZANIYOR







Şarkıcılığının yanı sıra 'O Ses Türkiye' programında jüri üyeliği yapan ve son yıllarda oynadığı feklam filmleriyle dikkat çeken Hadise'nin bir ayakkabı markası ile el sıkıştığı iddia edildi.







TAVUK REKLAMINDAN 1.5 MİLYON TL ALMIŞTI







Son olarak oynadığı tavuk reklamından 1.5 milyon aldığı konuşulan şarkıcının, bu kez ayakkabı mağazalar zincirinin yüzü olacağı öğrenildi.







kaynak:haberler