O Ses Türkiye'de jürilik yapmaya devam edeceğini açıklayan Hadise, yarışmadan bir tek Sibel Can'ın ayrılacağını Murat Boz ve Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşlerin de kalacağını söyledi.

Hadise, O Ses Türkiye'deki şampiyonluğunun ardından yarışmada kalacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, jüride bir tek Sibel Can'ın olmayacağını yerine büyük ihtimal Yıldız Tilbe'nin getireleceğini de açıkladı.

"YILDIZ TİLBE İLE AYNI JÜRİDE OLMAYI ÇOK İSTERİM"

Şarkıcı Hadise, kardeşi Hülya Açıkgöz'ün sahibi olduğu Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu'ndaki LaPlaj'da sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise, 'O Ses Türkiye' jürisine Yıldız Tilbe'nin katılmasıyla ilgili konuştu. Güzel şarkıcı, "Çok heyecanlıyız. Geçen yıl da Sibel Can geldiğinde çok heyecanlanmıştık. Şu an tabii ki bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Daha önce hiç Yıldız Tilbe ile jüri koltuğunda oturmadım ama onu çok seviyorum ve onun ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu biliyorum. Bu da bana yeterli. En sevdiğim şarkısı 'Delikanlım'ı inşallah birlikte bu sene 'O Ses Türkiye'de okuruz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ DELİ, GÖKHAN DELİ, BEN DELİ, MURAT DELİ

Hadise, "Bu sene yine çok enteresan olacak. Yıldız deli, Gökhan deli, ben deli, Murat deli" sözleriyle, diğer 3 jüri üyesinin değişmediğini açıklamış oldu.

Kaynak: haberinburada