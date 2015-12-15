

Bu iddia magazin dünyasını sarsacak! Hadise, önceki gece yarısı evinin olduğu Levent Loft'tan oyuncu Ahmet Kural ile birlikte taksiye binip Maslak'ta yapılan özel bir partiye katıldı. Hadise kural tanımıyor! Geçen hafta gece kulübünde tanıştığı bir erkekle el ele eğlenirken görüntülenen şarkıcı Hadise, önceki gece yakışıklı oyuncu Ahmet Kural'la yakınlaştı.







Habertürk'ten Esin Övet'in haberine göre, ikili Serdar Bilgili'nin davetine katıldı:



”Cumartesi gece yarısını geçtikten sonra saat 03.40'ta, Maslak civarında bir taksiye biniyoruz kalabalık bir şekilde. Önde oturan arkadaşım ile taksici muhabbete başlıyor. Taksiyi kullanan beyefendi “Park Orman'ın oradan geliyorum. Az önce Levent Loft'tan Hadise ile Ahmet Kural'ı alıp oraya bıraktım” diyor.



Hayırdır inşallah demeye kalmadan, taksici bey “İçerisi lüks araba kaynıyor. Bütün ünlüler orada” diyor. “Sabah ola hayrola” diyor ve pazar sabahı küçük bir araştırma yapıyorum. Meğer Park Orman'ın içindeki bir araziyi 29 yıllığına kiralayan Serdar Bilgili, 40 kişinin katıldığı bir davet vermiş.



Çoğunluğu Yunan misafirlerin oluşturduğu gecede Ziynet Sali sahneye çıkıyor ve misafirleri coşturuyor. Davette Seray Sever ve Moris Kohen dışında Türk yok, ancak gece saat 02.00'den sonra parti hızlanıyor ve başka ünlüler de katılıyor.



Ben hâlâ Hadise ve Ahmet Kural'ın birlikte gece yarısından sonra davete katılmasına takılıyorum. Dile kolay 20 yıldır takılıyorum ben bu tarz haberlerin peşine ve nedense hep bir şeyler çıkıyor. Detaylar yakında. Takipte kalın.”