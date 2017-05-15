

İzmir Optimum'da Anneler Günü etkinliği kapsamında konser vermeye hazırlanan güzel şarkıcı Hadise, yaşanan üzücü olay dolayısıyla şarkı söylemek istemeyerek hayranlarına imza dağıttı. Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla buluşan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.



Konuşmakta zorlanan Hadise, açıklamasına geçtiğimiz günlerde Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan yola çıkıp Muğla'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İzmirli 24 kişiye rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileyerek başladı. Hüngür hüngür ağlayan şarkıcı, Anneler Günü'nde böyle üzücü bir olay yaşanması sebebiyle etkinlikte şarkı söyleyemeyeceğini dile getirdi. Sevenlerini kırmamak için sahneye çıkan Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi.







kaynak:hürriyet