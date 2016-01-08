

Hadise, stilistliğini de üstlenen kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Karaköy'deki Madeo adlı mekanda eğlendi. Bir arkadaşının doğum gününe katıldıklarını söyleyen şarkıcı, sabah saat 03.00'e kadar mekanda kaldı. Ünlü şarkıcı, çıkışta kendisini bekleyen habercilerin sorularını da yanıtladı. Yılbaşı gecesi Hatay'da sahneye çıkan Hadise yeni yıl planlarını şöyle anlattı: “2016 benim için müzik kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir klip çalışmam olacak.”







SEVGİLİM OLSA BİLİRSİNİZ







Geçtiğimiz günlerde aynı mekanda genç bir adamla el ele görüntülenen şarkıcı, konu aşka gelince ise soruları geçiştirdi. Habercilerin basına yansıyan fotoğrafı hatırlatması üzerine Hadise, “Arkadaşlar şu an hayatımda kimse yok. Zaten sevgilim olsa bilirsiniz” diyerek aşk iddialarını yalanladı.