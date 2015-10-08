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hadise, cem yılmaz'ın evinden çıkıyor!

HADİSE, CEM YILMAZ'IN EVİNDEN ÇIKIYOR!

Doların yükselişi Cem Yılmaz'a para kazandırırken kiracısı Hadise "Bu kiraya can dayanmaz" deyip ev aramaya başladı

Tarih : 08 Ekim 2015, 11:07
Puan Ver : Hadise, Cem Yılmaz'ın Evinden Çıkıyor!(0/10)


Doların önlenemez yükselişi Cem Yılmaz'a para kazandırırken kiracısı Hadise “Bu kiraya can dayanmaz” deyip ev aramaya başladı.



Hadise, Cem Yılmaz'ın sahibi olduğu Levent'teki evi 2012 yılında 5 bin dolara kiralamıştı. O zaman doların kuru 1.900 liraydı. Hadise, Cem Yılmaz'a yıllık 115 bin TL kira ödüyordu. Doların 3 bin TL'yi bulmasıyla birlikte Hadise'nin yıllık kira gideri 180 bin TL'ye çıktı. Bunun üzerine şarkıcı çareyi yeni ev aramakta buldu. Hadise yine Levent ve Maslak civarında Türk Lirası üzerinden ev arıyor. Yılmaz, Ahu Yağtu ile boşanırken evi 2 yaşındaki oğlu Kemal'e verdi. Kemal büyüyene kadar kullanım hakkı Ahu Yağtu'da. Hadise evi için “İçine servet harcadım, kovsalar da gitmem” demişti.








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