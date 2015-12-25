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hadise 700 bin tl'yi geri verdi

HADİSE 700 BİN TL'Yİ GERİ VERDİ

Azerbaycan'da yaşanan ekonomik kriz Hadise'yi de etkiledi. Yılbaşı konseri iptal olan şarkıcı, 700 bin liradan oldu.

Tarih : 25 Aralık 2015, 11:14
Puan Ver : Hadise 700 Bin Tl'yi Geri Verdi(7/10)5


En önemli gelir kaynağı olan petrolün ucuzlamasıyla ekonomisi sıkıntıya giren, parasının değeri yarı yarıya düşen Azerbeycan'daki kriz, yılbaşı programlarınıda etkiledi.Quba kentindeki 5 yıldızlı bir otelle 250 bin dolar (700 bin TL) karşılığı anlaşan Hadise'nin konseri iptal oldu.Parayı iade eden ünlü şarkıcının Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı organizasyonunda sahneye çıkmak için 600 bin TL'ye anlaştığı öğrenildi.,








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