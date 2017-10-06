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Hackerlar'ın Hangi Ünlülerin Hesaplarını Çaldığı Belli Oldu! Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ da Var

HACKERLAR'IN HANGİ ÜNLÜLERİN HESAPLARINI ÇALDIĞI BELLİ OLDU! ARALARINDA KIVANÇ TATLITUĞ DA VAR

Gözaltına alınan Hackerlar'ın hangi ünlülerin sosyal medya hesaplarını çalıp şantajla para istediği belli oldu. Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ bile var.

Tarih : 06 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Hackerlar'ın Hangi Ünlülerin Hesaplarını Çaldığı Belli Oldu! Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ Da Var(6/10)2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri operasyonu, geçtiğimiz ağustos ve eylül aylarında Instagram hesapları ele geçirilen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile sunucu Seda Akgül'ün suç duyurusu sonrası başlattı. Yapılan teknik çalışmanın ardından 8 ilde dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 31 şüpheli gözaltına alındı.

HESAPLARI ÇALINDI

İnstagram, Twitter ve Facebook hesaplarını ele geçirdiği bazı ünlü isimlerden ve vatandaşlardan şantajla para istediği ortaya çıkarılan çetenin üyeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Hacker çetesinin mağdurları arasında, yakında zamanda hesapları çalınan; eski içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, oyuncu Demet Evgar, oyuncu Gamze Özçelik, manken Emine Ün, şarkıcı Zara ve Keremcem'in de olduğu değerlendiriliyor.

KİMLER YOK Kİ!

Son aylarda sosyal medya hesapları hacklenen ve gündeme gelen diğer ünlüler ise şöyle: Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Mert Fırat, şarkıcı Onur Akay, oyuncu Oktay Kaynarca, oyuncu Nebahat Çehre, oyuncu Zerrin Tekindor ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ.

"İADE EDİYORUZ"

'Sosyete ve sanat dünyasında hiçbir şey gizli kalmayacak' mesajını yayımlayan aynı çetenin Zara ve Keremcem ile Emine Ün'ün hesaplarını inceleyip "FETÖ ve terör örgütleriyle ilgili herhangi bir veri bulamadığımız için hesapları iade ediyoruz" şeklinde açıklama yapması da dikkat çekmişti.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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