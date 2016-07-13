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hackerlara ödenen fidyede devasa artış!

HACKERLARA ÖDENEN FİDYEDE DEVASA ARTIŞ!

Son yıllarda hem kişilere hem de şirketlere büyük zararlar vermeye başlayan fidye yazılımlarla gerçekleştirilen saldırılarda, hackerlara ödenen fidye miktarı sadece ABD'de bu yılın ilk çeyreğinde 209 milyon dolara ulaştı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 10:59
Puan Ver : Hackerlara Ödenen Fidyede Devasa Artış!(6/10)8


Son yıllarda hem kişilere hem de şirketlere büyük zararlar vermeye başlayan fidye yazılımlarla gerçekleştirilen saldırılarda, hackerlara ödenen fidye miktarı sadece ABD'de bu yılın ilk çeyreğinde 209 milyon dolara ulaştı.

FBI'ın yayınladığı rapora göre ABD'de fidye yazılım mağdurlarının bu yılın ilk çeyreğinde ödedikleri miktar 209 milyon dolara (604 milyon TL) yükseldi. Bu rakam 2015 yılının tamamında ise sadece 24 milyon dolar seviyesinde idi. Fidye yazılımlar artık siber tehdit dünyasına tamamen hükmediyor.

Şu ana kadar iki tür fidye yazılım saldırısı görülüyordu. Bunlardan ilki kişinin bilgisayarını kullanmasını engelleyen yazılımlar iken diğeri ise kişinin dokümanlarını şifreleyerek bu içeriklere erişimi engelleyen yazılımlardı. Bu yazılımların ortak yönü ise kullanıcının cihazına ya da içeriklerine ulaşabilmesi için ücret talep etmesi.

Ancak artık yeni bir tür fidye yazılım saldırısı görülüyor. Bu yeni fide yazılımlar, yukarıdaki iki tür yazılımın gücünü aynı anda kullanarak saldırı gerçekleştiriyor. Yani artık bazı fidye yazılımlar kendilerine ödeme yapılıncaya kadar dokümanları şifrelerken aynı zamanda bazı internet sayfalarına erişimi de engelliyor.

Saldırıların artık hem bilgisayarları hem de akıllı telefonları hedef alıyor. SamSam ve ZCryptor benzeri yazılımları artık ağlar içerisinde de görülüyor. Bu zararlı yazılımlar bir solucan gibi davranarak en yakındaki ağlara bulaşıyor. Bu yüzden mutlaka verilerinizi yedekleyin.



Titrek Selfie'lere son








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