Daha önce Netflix dizisini ele geçirip karşılığında fidye isteyen hackerlar bu kez de Disney'in bir filmini ele geçirdi. Bu filmin yeni Karayip Korsanları olduğu düşünülüyor.



Hatırlayacağınız gibi birkaç hafta önce bir grup hacker Netflix'i hacklediğini açıklamış ve Orange is the New Black dizisinin yeni sezonunu ele geçirdiğini söylemişti. Hacker grubu Netflix'ten fidye istedi ve istenilen paranın ödenmemesi halinde dizinin yeni sezonunu internete koyacağını söyledi. Netflix istenilen fidyeyi vermeyince de hackerlar söylediklerini yaptılar ve diziyi yayınlanmasına aylar kala torrent sitelerine yüklediler.



Netflix'ten istedikleri parayı alamayan hackerlar bu kez de Disney'e yöneldiler. Disney CEO'su Bob Iger, hackerların bir filmlerini ele geçirdiğini ve bu filmi internete koymamak için fidye istediklerini söyledi. Disney CEO'su hangi filmin hacklendiğini söylemedi ama stüdyoya yakın kaynaklar bu filmin yeni Karayip Korsanları olduğunu söylüyor. Bu söylentileri destekleyen The Hollywood Reporter ise, hackerların yeni Karayip Korsanları filminin yayınlamamak için yüklü miktarda para istediğini yazdı.



Stüdyoya yakın kaynaklara göre hackerlar fidyenin Bitcoin ile ödenmesini istiyor. Böylece paranın takip edilmesi neredeyse imkansız olacak. WannaCry fidye yazılımından sonra filmleri çalan hackerların da Bitcoin ödemesi istemesi sanal paranın bir anda dikkat çekmesine neden oldu. Birçok kişi Bitcoin olmasa WannaCry fidyecilerinin para toplama konusunda bu kadar rahat hareket edemeyeceğine inanıyor.











