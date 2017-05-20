Karayip Korsanları 5'ı ele geçirdiklerini duyuran hackerlar, fidye istekleri yerine getirilmeyince filmi internete sızdırdı. Başka sızıntıların da yolda olduğu söyleniyor.



Karayip Korsanları 5'ı ele geçirdiklerini duyuran hackerlar, fidye istekleri yerine getirilmeyince filmi internete sızdırdı. Başka sızıntıların da yolda olduğu söyleniyor.



Hatırlayacağınız gibi birkaç gün önce bir grup hacker yeni Karayip Korsanları filminin ellerinde olduğunu açıklamıştı. Filmin yapımcı stüyosu olan Disney'den fidye isteyen hackerlar, istenilen paranın ödenmemesi halinde filmi internete sızdırmakla tehdit etmişti. Anlaşılan Disney istenilen bu fidyeyi ödemeye yanaşmamış.



Çünkü hackerlar ilk açıklamalarından sadece iki gün sonra Karayip Korsanları 5'i internete yükledi. Böylece film daha vizyona bile girmemişken torrent sitelerinde dolaşmaya başladı. İlk olarak dün akşam eklenen torrent dosyaları bir süre sonra kaldırıldı. Ancak bir süre sonra yeniden torrent sitelerinde dolaşmaya başladı. Disney filmi internetten kaldırmak için elinden geleni yapsa da dosyalar silindikçe yerine yenileri yüklenecek gibi görünüyor.



Üstelik Karayip Korsanları dışında birkaç filmin daha bu hackerlar tarafından çalındığı söyleniyor. Hackerlar muhtemelen bu filmler için de fidye isteyecek ve ödenmemesi halinde internete sızdıracak.



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