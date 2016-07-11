

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabının hacker'ların eline geçmesi, teknoloji dünyasının milyarderlerine yönelik hacker saldırılarında yeni bir sayfa açtı.



Daha önce Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in çok sayıda online hesabı hacker'ların eline geçmişti. Aynı hacker grubundan Google'ın CEO'su Sundar Pichai de payını almıştı. Our Mine isimli hacker grubu bu kez Twitter'ın patronu Jack Dorsey'in Twitter hesabını ele geçirerek, internette kimsenin hesabının güvende olamayacağını kanıtladı.



Jack Dorsey'in hesabından birkaç video paylaştıktan sonra “Hey, biz Our Mine'ız, güvenlik önlemlerinizi test ediyoruz,” mesajı yayınlayan hacker grubu böylece her CEO'yu kendi platformunda hack'leyebilecek kadar güçlü olduğunu da ispatlamış oldu. Elbette Dorsey, Twitter sunucularına basit bir müdahale ile hesabını geri alıp grubun yayınladığı mesajları kısa sürede sildi ancak bu durum, internet devlerinin güvenlik önlemlerine yeterince önem vermediğini tekrar ortaya çıkardı.