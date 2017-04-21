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hackerlar 1.7 milyon snapchat hesabının bilgilerini sızdırdı

HACKERLAR 1.7 MİLYON SNAPCHAT HESABININ BİLGİLERİNİ SIZDIRDI

Hackerlar, 1.7 milyon Snapchat hesabının bilgilerini karanlık web'de yayınladığını açıkladı. Bu hacker saldırısı şirket CEO'sunun çok tartışılan açıklamalarının ardından geldi.

Tarih : 21 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Hackerlar 1.7 Milyon Snapchat Hesabının Bilgilerini Sızdırdı(10/10)7


Hackerlar, 1.7 milyon Snapchat hesabının bilgilerini karanlık web'de yayınladığını açıkladı. Bu hacker saldırısı şirket CEO'sunun çok tartışılan açıklamalarının ardından geldi.



Snapchat kullananları korkutan bir haber internette yayılmaya başladı. Ünlü hacker grubu Anonymous'un Hindistan ayağı, popüler sosyal medya uygulamasını hacklediklerini açıkladı. Anonymous Hindistan, bu saldırıyı şirket CEO'sunun açıklamalarına misilleme olarak gerçekleştirdi. Hatırlayacağınız gibi şirketin CEO'su Evan Spiegel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla tepki toplamıştı. İddialara göre Spiegel, Snapchat'in zenginler için olduğunu ve Hindistan gibi fakir ülkelere yayılmak gibi bir planları olmadığını söylemişti.



Şirket bu iddialara hemen yalanladı ve Spiegel'in böyle bir şey söylemediğini açıkladı. Ancak bu açıklama Anonymous'u ikna etmemiş gibi görünüyor. Ünlü hacker grubu1.7 milyon Snapchat hesabının bilgilerini dark web'de yayınladığını açıkladı. Hacker grubunun yaptığı açıklama göre bu 1.7 milyon hesap, geçtiğimiz yıl uygulamada bulunan bir açık sayesinde ele geçirilmişti. Şirket CEO'sundan gelen açıklamaların ardından bu bilgiler karanlık web'de paylaşıldı. Şirket bu iddiaları henüz cevaplamadı ama eğer bu iddialar doğru çıkarsa şirket ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.



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