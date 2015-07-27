Ünlü arazi aracı Jeep'in, otoyolda 100 km hızla giderken, deneysel olarak hacklenmesi sonrasında, hacker'ların otomobil sürücülerini uzaktan otomobillere bağlanarak öldürebilecekleri ortaya çıkmış ve bu haber medyanın gündemine oturmuştu.



Ünlü arazi aracı Jeep'in, otoyolda 100 km hızla giderken, deneysel olarak hacklenmesi sonrasında, hacker'ların otomobil sürücülerini uzaktan otomobillere bağlanarak öldürebilecekleri ortaya çıkmış ve bu haber medyanın gündemine oturmuştu.



Jeep markasının üreticisi Fiat Chrysler Automobiles (FCA), şimdi 1.4 milyon otomobili geri çağırarak bu açığı yamamaya karar verdi. Wired'ın yaptığı test ile ortaya çıkan açığın kapanması için FCA, Jeep markalı araçların sahiplerine USB dongle içinde özel bir yama ulaştıracak ve araç sürücülerinin bu yamayı gönüllü olarak yapmaları istenecek. Söz konusu yamanın, Wired dergisi tarafından tespit edilen açığı kapatarak, araçlara uzaktan erişimi engelleyecek. Ancak Wired'ın testi, tamamen yazılımlar üzerinden çalışan yeni nesil otomobillerdeki yazılım hatalarının ve açıklarının, kötü niyetli hackerlar tarafından ne kadar kötü amaçla kullanılabileceğini gösterdiğinden, çoğu araç sahibi şimdi araçlarında başka hangi açıkların olabileceğini düşünüyor.



Jeep'in geri çağırdığı araçlar 8.4 inçlik eğlence sistemine sahip olan şu modeller:



2013-2015 MY Dodge Viper



2013-2015 Ram 1500, 2500 ve 3500 pickups



2013-2015 Ram 3500, 4500, 5500 Chassis Cab



2014-2015 Jeep Grand Cherokee ve Cherokee SUV



2014-2015 Dodge Durango SUVs



2015 MY Chrysler 200, Chrysler 300 ve Dodge Charger seda



2015 Dodge Challenger sports coupe



Apple, Türk'ü affetti!