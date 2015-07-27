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hack olayı sonrasında jeep, 1.4 milyon otomobili geri çağırıyor

HACK OLAYI SONRASINDA JEEP, 1.4 MİLYON OTOMOBİLİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Ünlü arazi aracı Jeep'in, otoyolda 100 km hızla giderken, deneysel olarak hacklenmesi sonrasında, hacker'ların otomobil sürücülerini uzaktan otomobillere bağlanarak öldürebilecekleri ortaya çıkmış ve bu haber medyanın gündemine oturmuştu.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:37
Puan Ver : Hack Olayı Sonrasında Jeep, 1.4 Milyon Otomobili Geri Çağırıyor(10/10)8


Ünlü arazi aracı Jeep'in, otoyolda 100 km hızla giderken, deneysel olarak hacklenmesi sonrasında, hacker'ların otomobil sürücülerini uzaktan otomobillere bağlanarak öldürebilecekleri ortaya çıkmış ve bu haber medyanın gündemine oturmuştu.



Jeep markasının üreticisi Fiat Chrysler Automobiles (FCA), şimdi 1.4 milyon otomobili geri çağırarak bu açığı yamamaya karar verdi. Wired'ın yaptığı test ile ortaya çıkan açığın kapanması için FCA, Jeep markalı araçların sahiplerine USB dongle içinde özel bir yama ulaştıracak ve araç sürücülerinin bu yamayı gönüllü olarak yapmaları istenecek. Söz konusu yamanın, Wired dergisi tarafından tespit edilen açığı kapatarak, araçlara uzaktan erişimi engelleyecek. Ancak Wired'ın testi, tamamen yazılımlar üzerinden çalışan yeni nesil otomobillerdeki yazılım hatalarının ve açıklarının, kötü niyetli hackerlar tarafından ne kadar kötü amaçla kullanılabileceğini gösterdiğinden, çoğu araç sahibi şimdi araçlarında başka hangi açıkların olabileceğini düşünüyor.



Jeep'in geri çağırdığı araçlar 8.4 inçlik eğlence sistemine sahip olan şu modeller:



2013-2015 MY Dodge Viper

2013-2015 Ram 1500, 2500 ve 3500 pickups

2013-2015 Ram 3500, 4500, 5500 Chassis Cab

2014-2015 Jeep Grand Cherokee ve Cherokee SUV

2014-2015 Dodge Durango SUVs

2015 MY Chrysler 200, Chrysler 300 ve Dodge Charger seda

2015 Dodge Challenger sports coupe



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