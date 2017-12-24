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Hacizlere Karşı Dava Açma Süresi 15 Gün Oldu

HACİZLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ 15 GÜN OLDU

Hacizlere karşı dava açma süresi, 1 Ocak'tan itibaren 15 güne çıkarılacak.

Tarih : 24 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Hacizlere Karşı Dava Açma Süresi 15 Gün Oldu(7/10)3

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri 1 Ocak'tan itibaren 7 günden 15 güne çıkarıldı.

Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVCUT SÜRE 7 GÜNDÜ

Buna göre, 1 Ocak 2018'den itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı 15 günde dava açılabilecek. Mevcut uygulamada süre 7 gün ile sınırlıydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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