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Haciz Uygulamasına Yeni Düzenleme Geliyor

HACİZ UYGULAMASINA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Meclis'e sunulan yeni yasal düzenleme ile kamu tarafından haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılmasının önü açıldı.

Tarih : 07 Şubat 2018, 12:20
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının İçeriğinde, kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artması için önemli bir iyileştirme sağlayan düzenlemeye de yer verildi.

YÜZDE 10'DAN FAZLASI İLE KALDIRILACAK

Maliye Bakanlığı'nca bu konuda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesini ve kamu alacaklarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan çalışmalardan biri olan düzenlemede, 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmaması kararlaştırıldı.

ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Tasarıyla amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması sağlanacak. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.

DÜZENLEMENİN İÇERİĞİ

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi, cebren tahsil şekilleri arasında yer almaktadır. Anılan Kanun, kural olarak hacizli menkul ve gayrimenkul malların açık artırma usulü ile satılarak paraya çevrilmesi, menkul malların ise Kanunda öngörülmüş sınırlı hallerde pazarlık usulü ile satılabilmesi esasını getirmektedir.

Madde ile, icra yoluyla yapılan satışlardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkân verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanmakta, haczedilen malların 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen değeri esas alınmak suretiyle tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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