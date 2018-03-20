HACISÜLEYMANOĞULLARI'NA BASKIN: 19 KİŞİ SİLAHLARLA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne şafak baskını yapıldı. 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli çok sayıda silahla yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri 25 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 19 kişiyi gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin bazı adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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