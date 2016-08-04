

Bir süre önce İstanbul Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesinde mide ameliyatı geçiren Hacı Boydak hakkında, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında kapatılan Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki faaliyetleri nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.







Hastaneden taburcu edilerek Kayseri'ye gelen Hacı Boydak, KOM ekiplerince bu sabah gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Şükrü, Bekir ve İlyas Boydak tutuklanmıştı. Hacı Boydak'ın işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı bildirildi.