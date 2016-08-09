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hacı boydak fetö elebaşı ile aynı karede

HACI BOYDAK FETÖ ELEBAŞI İLE AYNI KAREDE

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın FETÖ elebaşı Gülen ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 09:35
Puan Ver : Hacı Boydak Fetö Elebaşı İle Aynı Karede(0/10)


15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde üç kez gözaltına alınan ve sonuncusunda tutuklanan ünlü iş adamı Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın fotoğrafı ortaya çıktı.



Pensilvanya'da çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, Hacı Boydak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşılığından gıyabi tutuklu Fetullah Gülen ile aynı karede yer alıyor.








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