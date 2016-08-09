

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde üç kez gözaltına alınan ve sonuncusunda tutuklanan ünlü iş adamı Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın fotoğrafı ortaya çıktı.



Pensilvanya'da çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, Hacı Boydak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşılığından gıyabi tutuklu Fetullah Gülen ile aynı karede yer alıyor.