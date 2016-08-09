HACI BOYDAK FETÖ ELEBAŞI İLE AYNI KAREDE
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın FETÖ elebaşı Gülen ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde üç kez gözaltına alınan ve sonuncusunda tutuklanan ünlü iş adamı Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın fotoğrafı ortaya çıktı.
Pensilvanya'da çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, Hacı Boydak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşılığından gıyabi tutuklu Fetullah Gülen ile aynı karede yer alıyor.
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