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hacı bayram'daki çilehane kapılarını cemaate açacak

HACI BAYRAM'DAKİ ÇİLEHANE KAPILARINI CEMAATE AÇACAK

Hacı Bayram Camisi Başimamı Ahmet Karalı, Hacı Bayram Veli ve öğrencilerinin Allah ile baş başa kalmak adına 40 gün geçirdiği çilehanenin kapısını, ramazanın 16 ve 20'nci günleri arasında cemaate açacaklarını söyledi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:47
Puan Ver : Hacı Bayram'daki Çilehane Kapılarını Cemaate Açacak(5/10)7


Ahmet Karalı, caminin alt kısmında bulunan ve Hacı Bayram Veli'nin  talebelerini yetiştirdiği çilehanenin kapılarını Anadolu Ajansı için açtı. Karalı  çilehaneyi "Tefekkür etme, düşünme ve bunun yanında eşrefi mahlukat olan insanın  bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek işlemiş olduğu kusurları, kabahatleri  ve günahlarından dolayı Cenabıhak'tan af ve mağfiret dilediği ve belli bir süre  kalınan yer." diye tanımladı.



 



kaynak:milliyet








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