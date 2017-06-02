HACI BAYRAM'DAKİ ÇİLEHANE KAPILARINI CEMAATE AÇACAK
Hacı Bayram Camisi Başimamı Ahmet Karalı, Hacı Bayram Veli ve öğrencilerinin Allah ile baş başa kalmak adına 40 gün geçirdiği çilehanenin kapısını, ramazanın 16 ve 20'nci günleri arasında cemaate açacaklarını söyledi.
Ahmet Karalı, caminin alt kısmında bulunan ve Hacı Bayram Veli'nin talebelerini yetiştirdiği çilehanenin kapılarını Anadolu Ajansı için açtı. Karalı çilehaneyi "Tefekkür etme, düşünme ve bunun yanında eşrefi mahlukat olan insanın bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek işlemiş olduğu kusurları, kabahatleri ve günahlarından dolayı Cenabıhak'tan af ve mağfiret dilediği ve belli bir süre kalınan yer." diye tanımladı.
kaynak:milliyet
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