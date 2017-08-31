HACI ADAYLARI ARAFAT'TA
Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan milyonlarca hacı adayının Arafat'a intikalleri başladı. Geceyi Arafat'ta geçiren hacı adayları sabah namazını kıldıktan sonra vakfe duasını bekledi.
ŞEYTAN TAŞLAMAK İÇİN CEMERAT'A GİDECEKLER
Vakfe duasının ardından hacılar Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar daha sonra şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek.
"Daha önce 8 kez hacca gittim. Buraya Arafat dağına kızım oğlum, ailem, Filipinli Müslümanlar ve dünyanın dört bir tarafındaki müslümanlar için dua etmeye geldim."
Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek Ziyaret Tavafı yapacak olan adaylar ihramdan çıkacak.
Yarın sabah namazından sonra kurbanlarını keserek traş olacak olan hacılar bayramı Mekke'de karşılayacak.
Kaynak: haberinburada
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