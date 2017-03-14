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hacettepe üniversitesi hastanesi yönetimi: hastanın ...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YÖNETİMİ: HASTANIN ...

Hacettepe Üniversitesi (H.Ü) Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, hastanelerine gelen zihinsel engelli, HIV virüsü taşıyan hamile genç...

Tarih : 14 Mart 2017, 15:54
Puan Ver : Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Yönetimi: Hastanın ...(7/10)4


 Hacettepe Üniversitesi (H.Ü) Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, hastanelerine gelen zihinsel engelli, HIV virüsü taşıyan hamile genç kızın yaptığı doğumla ilgili "Zamanında hastanın tedavisine başlayıp, doğumunu yaptırıp, çocuğa müdahalesini yapıp, devlete teslim ettik." dedi.



DOĞUMU GERÇEKLEŞTİREN DOKTORLAR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



HIV virüsü taşıdığı için bazı hastanelerce kabul edilmediği iddiaları medyaya yansıyan 18 yaşındaki zihinsel engelli ve hamile genç kızın doğum sürecine ilişkin Hacetepe Üniversitesi Hastanesi'nde doğumu gerçekleştiren doktorlar tarafından basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Ünal, özel bir hastalık olduğundan AIDS'li hastaya herkesin müdahil olmak istemeyeceğini belirterek, Hacettepe Üniversitesi Hastanesindeki özel bir ekibin genç kızın doğumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.



HAMİLE KADINDA AIDS BULUNDUĞUNA DAİR TELEFON ALDILAR



Başka hastanelerin hastayı kabul etmediğine ilişkin iddialar hakkında açıklama yapmak istemediklerini ifade eden Ünal, Karabük'teki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili biriminden yaklaşık bir ay önce bir hamilede AIDS tespit edildiğine ilişkin telefon aldıklarını belirtti.



Ünal, Hacettepe Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları birimi olarak, tek amacın hamile anneyi tedavi etmek olmadığını, sağlıklı HIV negatif bebeği doğurtabilmek için de tedavi yöntemleri izlediklerini anlattı.



'BİZ ÇOK DOLU BİR HASTANEYİZ'



Karabük'ten Ankara'ya hastanın daha erken gelmesi gerektiğini ifade eden Ünal, "Belirgin zeka geriliği, gebeliği ve HIV var. İnfeksiyon servisinde olsa diğer hastalara yer kalmıyor. Biz çok dolu çalışan bir hastaneyiz. Yatak doluluk oranlarımız nereye giderseniz gidin yüzde 97-98'lerde. Hizmetin devam edebilmesi için burada kalamayacağına karar verildi. SHÇEK'ten arkadaşlar devreye girdiler ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir yer bulundu." diye konuştu.



 



kaynak:haberler








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