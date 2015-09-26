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hac'daki faciayla ilgili korkunç iddia

HAC'DAKİ FACİAYLA İLGİLİ KORKUNÇ İDDİA

Mekke'de yaşanan Hac faciası ile ilgiyi yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre bazı görgü tanıkları Suudi yetkililerin VIP araçların geçişi için kapıları kapattığını öne sürdü.

Tarih : 26 Eylül 2015, 11:19
Puan Ver : Hac'daki Faciayla İlgili Korkunç İddia(9/10)11


SUUDİ Arabistan'da önceki gün yaşanan 753 hacı adayının öldüğü facianın sebebine ilişin korkunç bir iddia ortaya atıldı. Amerikan New York Times gazesinin haberine göre bazı görgü tanıkları Suudi polisinin VIP araçların geçebilmesi için çıkışı yapatması üzerine izdihamın çıktığını anlattı. Gazeteye konuşan Suudi hükümet çalışanı Halid Salih, olay yerine gittiğinde hacıların kendisine VIP araçların geçebilmesi için çıkışların kapalı olduğunu anlattığını söyledi.








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