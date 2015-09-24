

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, Mina'da yaşanan izdiham nedeniyle 453 kişinin hayatını kaybettiğini, 719 kişinin yaralandığını bildirdi.







Olay sırasında Türk Hac kafilelerinin bulunmadığı ama bireysel olarak gidenler olabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili şimdilik net bir bilgi yok. FOX muhabirinin edindiği resmi olmayan bilgiye göre ise 10 Türk hacı adayının yaralandığı ileri sürüldü.







İzdiham faciasının şeytan taşlama ibadetini yapan hacıların 3. kattaki şeytan taşlama alanından zemin kata inip Mekke'ye giden ana çıkışa ulaşmak istediği sırada yürüyen merdivenlerde meydana geldiği belirtildi.