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HAC'DA İZDİHAM: 453 ÖLÜ


HAC'DA İZDİHAM: 453 ÖLÜ
Tarih : 24 Eylül 2015, 15:05
Puan Ver : Hac'da İzdiham: 453 Ölü(7/10)6


Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, Mina'da yaşanan izdiham nedeniyle 453 kişinin hayatını kaybettiğini, 719 kişinin yaralandığını bildirdi.



Olay sırasında Türk Hac kafilelerinin bulunmadığı ama bireysel olarak gidenler olabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili şimdilik net bir bilgi yok. FOX muhabirinin edindiği resmi olmayan bilgiye göre ise 10 Türk hacı adayının yaralandığı ileri sürüldü.



İzdiham faciasının şeytan taşlama ibadetini yapan hacıların 3. kattaki şeytan taşlama alanından zemin kata inip Mekke'ye giden ana çıkışa ulaşmak istediği sırada yürüyen merdivenlerde meydana geldiği belirtildi.








Etiketler: Hac  Da  İzdiham  453  Ölü    haber

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